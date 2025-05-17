Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в угрозе убийством

Президент США Дональд Трамп высказал убеждение, что бывший директор ФБР Джеймс Коми сознательно использовал закодированную угрозу в своей публикации с изображением ракушек, выложенных в форме цифр «86».
В интервью Fox News американский лидер заявил, что подобный символизм очевиден даже детям и не мог быть случайным со стороны бывшего руководителя федерального бюро расследований.
По данным Fox News, Коми уже провёл встречу с представителями Секретной службы в Вашингтоне в связи с расследованием инцидента. Источники телеканала сообщают, что хотя основное расследование ведёт Секретная служба, ФБР и Министерство юстиции могут подключиться к процессу на последующих этапах.
Скандал разразился после публикации Коми в социальной сети X*, где была изображена композиция из ракушек с цифрами «8647». Как отмечают эксперты, числовая комбинация содержит скрытый смысл: «86» в американском сленге может означать призыв к физическому устранению, а «47» интерпретируется как указание на 47-го президента США.
Сын президента, Дональд Трамп-младший, напрямую обвинил экс-чиновника в подстрекательстве к убийству. Сам Коми отрицает злой умысел, утверждая, что просто запечатлел «политически вдохновлённую» пляжную находку. Публикация впоследствии была удалена с его страницы.
В свою очередь Коми заявил телеканалу Fox News, что просто решил снять ракушки на пляже, которые выглядели как «политическое заявление», но никогда бы не подумал, что это расценят как угрозу насилием.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.