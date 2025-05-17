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Генерал Попов: Украина потеряла половину поставленных ей F-16

Украина признала, что 16 мая утратила связь с истребителем, пилот катапультировался.

Источник: Аргументы и факты

Самолет F-16, о потере которого 16 мая сообщила украинская сторона, стал шестым по счету уничтоженным истребителем, Киев утратил уже половину таких воздушных судов. Об этом aif.ru заявил генерал-майор авиации, заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

«По моим подсчетам, это шестой истребитель, который они потеряли. Нидерланды первым траншем поставили 12 истребителей, значит, 50% их уже нет», — сказал он.

Летчик также отметил, что F-16 мог подбить обломок российского БПЛА, либо же причина потери истребителя кроется в плохой подготовке украинских летчиков.

Напомним, Военно-воздушные силы Украины 16 мая признали, что потеряли еще один истребитель F-16. В ведомстве заявили, что утратили связь с ним во время выполнения боевого задания.