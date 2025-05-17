Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года

В прошлые года Токаев также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. Его бывший пресс-секретарь объяснял, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент придерживается и сейчас.