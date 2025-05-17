Россия открыла на Украине второй «фронт»

По словам Николая Кремлева, в целом Россия еще раз показала всему миру, что она готова к переговорам, она открыта. "Нас трудно упрекнуть в том, что мы хотим войны до последнего украинца. Мы демонстрируем свое миролюбие. Ну, а если ничего из этого не выйдет, для Трампа это будет хороший шанс соскочить с темы, а мы пойдем до победного конца на поле боя.