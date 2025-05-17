Трамп: Россия полностью вовлечена в переговоры по Украине

В ходе интервью Fox News американский президент Дональд Трамп опроверг предположения о недостаточной вовлеченности российского руководства в процесс урегулирования украинского конфликта.
По словам американского лидера, Владимир Путин демонстрирует заинтересованность в переговорном процессе и лично инициировал проведение соответствующих встреч.
Отвечая на вопросы о своем возможном участии в переговорах, Трамп отметил, что хотя сам не планировал посещать Турцию, его посредническая роль остается ключевой для достижения соглашения.
«Без моего участия договоренностей не будет», — подчеркнул американский президент, выразив уверенность в возможности организации соответствующей встречи.
Комментируя вопрос о возможных препятствиях к миру, Трамп избежал прямой оценки роли российского лидера, сосредоточив внимание на сложностях в диалоге с украинской стороной. Он напомнил о своем непростом разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский президент, по мнению Трампа, не проявил достаточной гибкости в поисках компромиссных решений.
Американский лидер подтвердил свою ключевую роль как посредника в урегулировании конфликта, подчеркнув необходимость личного участия в организации переговорного процесса между сторонами.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в настоящее время не располагает сильными аргументами в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.