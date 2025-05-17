Трамп: Россия полностью вовлечена в переговоры по Украине

Комментируя вопрос о возможных препятствиях к миру, Трамп избежал прямой оценки роли российского лидера, сосредоточив внимание на сложностях в диалоге с украинской стороной. Он напомнил о своем непростом разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский президент, по мнению Трампа, не проявил достаточной гибкости в поисках компромиссных решений.