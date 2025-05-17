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В Совете Федерации назвали тех, кто хочет сорвать переговоры по Украине

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев дал свою оценку перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в связи с завершившимися 16 мая в Стамбуле переговорами российской делегации и представитей киевского режима.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев дал свою оценку перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в связи с завершившимися 16 мая в Стамбуле переговорами российской делегации и представитей киевского режима. Подробностями он поделился в интервью aif.ru.

«…Наша позиция оставалась предельно ясной и последовательной: переговоры о мире и устранении первопричин конфликта, а не о тактических передышках для Украины с целью ее довооружения…», — подчеркнул Константин Косачев.

В ходе беседы с aif.ru сенатор добавил, что в обозримом будущем маловероятен «уход от нынешней ситуации».

Константин Косачев подчеркнул, что большинство ведущих европейских функционеров сейчас хотят эскалации конфликта с вовлечением в него американского лидера Дональда Трампа. По его мнению, предлагаемый Евросоюзом режим прекращения огня станет де-факто третьей версией так называемых «Минских соглашений».

С позицией сенатора согласны и многие другие аналитики. Ранее в эксклюзивном интервью «МК» политолог Сергей Марков объяснил, как именно двусторонняя консультация в Стамбуле 16 мая «сорвала план европейцев».