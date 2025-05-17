«Душитель» и компания: кто провалил переговоры с РФ с украинской стороны

«Могут, но только если получат стопроцентную “крышу” в лице кураторов. Умеров — в Соединенных Штатах, Ермак — у британцев. Или наоборот, или совместно. Но пока нет четкой позиции, согласованной на сто процентов между Вашингтоном и Лондоном. Они же между собой фрондируют. А как эти страны могут кому-то что-то гарантировать, если между собой ссорятся и буквально завтра могут опять разбежаться?» — сказал Скачко.