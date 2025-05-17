«Душитель» и компания: кто провалил переговоры с РФ с украинской стороны

Эксперты, комментируя для aif.ru переговоры по урегулированию украинского конфликта в Турции, оценили состав украинской делегации и допустили, что Владимира Зеленского «кинут» свои же.
Умеров и Ермак могут предать Зеленского.
Политолог Владимир Скачко отметил, что глава Минобороны Рустем Умеров и глава офиса президента Андрей Ермак могут в ходе дальнейшего переговорного процесса о мире решить определенные вопросы за спиной Зеленского и таким образом подставить его.
«Могут, но только если получат стопроцентную “крышу” в лице кураторов. Умеров — в Соединенных Штатах, Ермак — у британцев. Или наоборот, или совместно. Но пока нет четкой позиции, согласованной на сто процентов между Вашингтоном и Лондоном. Они же между собой фрондируют. А как эти страны могут кому-то что-то гарантировать, если между собой ссорятся и буквально завтра могут опять разбежаться?» — сказал Скачко.
Эксперт констатировал, что Ермак и Умеров опытные политики, «и ума на разбор всяческих интриг у них хватает».
«Ермак и Умеров — лизоблюды, но интриганы опытные. Они прекрасно понимают, что их могут кинуть, сделать козлами отпущения. Им тоже это незачем. Поэтому и держатся пока все вместе: и Зеленский, и Ермак, и Умеров, и все остальные. Они понимают, что отказались в окружении», — подытожил Скачко.
Ермак ищет замену Зеленскому.
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов, комментируя переговоры в Турции, убежден, что Ермак хочет избавиться от Зеленского.
«Твердо уверен, что Ермак — это, по сути, тот человек, который рулит Украиной. Можно назвать его серым кардиналом. Оставаясь в тени, как настоящий кукловод, он манипулирует Зеленским. И я думаю, конечно, Ермак понимает, что Зеленский — это уже испорченный продукт с душком, что осталось ему недолго, и от него нужно избавляться», — отметил Носов.
При этом собеседник aif.ru констатировал, что Ермак «готов “слить” Зеленского, но не встать на его место».
«Ермаку нужен кто-то вместо Зеленского, и для него это сейчас главная задача. Поэтому ждем, смотрим», — подытожил Носов.
В Турцию поехал причастный к смерти переговорщика генерал СБУ.
Эксперты также обратили внимание, что в составе украинской делегации в Турции присутствовал заместитель главы СБУ генерала Александр Поклад, который ранее подозревался в причастности к убийству финансиста Дениса Киреева — участника первых мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году.
«По составу делегации понятно, что Украина — это государство террористическое, — сказал политолог Александр Дудчак. — И кого они отправляют на переговоры, очень показательно — людей, которые причастны к организации террористических актов».
Он назвал присутствие Поклада в украинской делегации символичным и предостережением другим представителям делегации Украины.
«Символично, что этот деятель причастен к ликвидации одного из своих соотечественников, участвовавших в переговорах 2022 года. Остальным (ред. — из украинской делегации) стоит насторожиться. Может быть, его специально взяли как пугало», — подытожил Дудчак.
Денис Киреев принимал участие в переговорах, проходивших в Белоруссии в феврале и марте 2022 года — сначала в Гомеле, а затем в Бресте. Однако вскоре после начала этих встреч, 5 марта, он был убит. По данным Wall Street Journal, агенты СБУ застрелили Киреева в центре Киева из-за подозрений в «шпионаже» в пользу России. Также издание отмечало, что отвечал за его ликвидацию Поклад, который в то время занимал должность начальника контрразведки СБУ.
Покладу, близкому к команде Ермака, также приписывают убийства журналиста Павла Шеремета, главы ДНР Александра Захарченко, адвоката Грабовского, защищавшего российских военных Александрова и Ерофеева, и многих других политических оппонентов киевского режима.
В СБУ Поклад получил прозвище «душитель» за методы насилия, которые он применял с целью выбить нужные показания.
Напомним, в пятницу, 16 мая, в Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной. Стороны договорились о масштабном обмене пленными и разработке подробных инициатив по прекращению огня.
Как заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский, сторона РФ удовлетворена результатом встречи с украинской делегацией.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев констатировал, что Украина не получила ожидаемых результатов в ходе переговоров с Россией, назвав их для Киева «полным фиаско».