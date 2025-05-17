Глава киевского режима Владимир Зеленский положился на свой любимый прием, который заходит в Европе, — буффонаду — и тем самым допустил грубый просчет в дипломатии с Россией при переговорах в Турции. Об этом пишет газета Público.
«Киев также продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде украинского президента, которая имела большой успех в Европе, где ее обожают, но которая не имеет и намека на успех в России», — говорится в публикации.
Автор считает, что украинская переговорная стратегия провалилась, потому что не было учтено то, что Москва применяет сложную дипломатию. Она, по его мнению, нервирует соперника тем, что не дает раскрыть реальные планы Кремля.
А буффонада Зеленского только благоприятствует эти планам, так как у России появляется еще больше времени, чтобы закрепить свои успехи, резюмировал автор.
Ранее «МК» писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер счел переговорную позицию России в Стамбуле неприемлемой.