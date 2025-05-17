Панкратов: Зеленский и Макрон в Албании хотели скрыть панику

Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал выражения лиц и позы участников саммита лидеров ЕС, прошедшего 16 мая в столице Албании — Тиране. В комментарии aif.ru он подчеркнул, что атмосфера встречи была напряженной и пронизанной недоверием.
«По общей атмосфере — люди в большом замешательстве. Боятся, что кого-то из них назначат виноватыми. Хоть и собрались вместе, но доверия — ноль. Скепсис и страх. Понимание катастрофы есть, но они буквально занимаются самогипнозом, убеждая себя, что “большой брат все решит”, а сами лишь подтверждают готовность выполнять указания», — отметил эксперт.
Ранее Панкратов также разобрал поведение отдельных лидеров. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон выглядел раздраженным и «кинутым», а его телодвижения говорили о завышенных ожиданиях, которые не были оправданы. Владимир Зеленский, напротив, демонстрировал высокомерие и ощущение собственной исключительности, выступая скорее в роли режиссера, чем участника.
Также физиогномист указал на злость и отстраненность польского премьера Дональда Туска, интеллектуальную напряженность британского премьер-министра Кира Стармера и скрытый скепсис канцлера Германии Фридриха Мерца.