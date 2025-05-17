Панкратов: Зеленский и Макрон в Албании хотели скрыть панику

«По общей атмосфере — люди в большом замешательстве. Боятся, что кого-то из них назначат виноватыми. Хоть и собрались вместе, но доверия — ноль. Скепсис и страх. Понимание катастрофы есть, но они буквально занимаются самогипнозом, убеждая себя, что “большой брат все решит”, а сами лишь подтверждают готовность выполнять указания», — отметил эксперт.