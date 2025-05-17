В Германии назвали главный страх Зеленского перед Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх от мысли о том, что президент США Дональд Трамп может отказаться от своего посредничества в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение озвучило немецкое издание Zeit.
«Зеленский хочет не допустить отказа американцев от посредничества. Сейчас у него нет другого варианта», — передает источник.
В публикации говорится, что главным для киевского режима является не столько посредничество Америки в переговорах, сколько ее поставки вооружений и роль в продолжающемся конфликте.
Это связано с тем, что Зеленский осознает ненадежность европейцев, которые делают лишь голословные заявления. Теперь все зависит от дальнейшей реакции и действий Трампа, считает автор публикации.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский положился на свой любимый прием, который заходит в Европе, — буффонаду — и тем самым допустил грубый просчет в дипломатии с Россией при переговорах в Турции.