В Европе запаниковали из-за подхода Трампа в отношении РФ

Европейским политикам не следует рассчитывать на возможность склонить американского лидера Дональда Трампа к изменению подхода в отношении России, сообщает британская Financial Times со ссылкой на информированный источник.
«Они просто капают ему на мозги», — заявил изданию анонимный высокопоставленный представитель ЕС, комментируя жесткие заявления в адрес Москвы со стороны руководителей Франции, Германии, Великобритании и Польши.
Как отмечает газета, несмотря на постоянные попытки скорректировать позицию Вашингтона, агрессивная риторика европейцев в отношении РФ пока не получила поддержки в администрации Белого дома.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на официального представителя Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск в ходе встречи на саммите в Албании провели телефонные переговоры с Трампом.
По данным CNN, ключевой темой беседы стали российско-украинские консультации в Стамбуле. Стармер позже заявил, что РФ заняла «недопустимую» позицию на переговорах, добавив, что «обсудил этот вопрос с Трампом». В ответ российское посольство в Лондоне выразило недоумение подобными оценками.
4 мая Трамп не исключил подписание законопроекта о новых санкциях против Москвы, указав, что это зависит от ее готовности содействовать урегулированию украинского кризиса. 8 мая он призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, подчеркнув, что соглашение может быть достигнуто быстро, а за несоблюдение договоренностей пригрозил введением ограничительных мер.