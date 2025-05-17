В Европе запаниковали из-за подхода Трампа в отношении РФ

4 мая Трамп не исключил подписание законопроекта о новых санкциях против Москвы, указав, что это зависит от ее готовности содействовать урегулированию украинского кризиса. 8 мая он призвал к 30-дневному прекращению огня на Украине, подчеркнув, что соглашение может быть достигнуто быстро, а за несоблюдение договоренностей пригрозил введением ограничительных мер.