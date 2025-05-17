Трамп пообещал России «сокрушительные» санкции, если не будет сделки по Украине

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что у Владимира Зеленского нет реальных козырей в переговорах с Москвой, допустил введение «разрушительных» санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе, а также вновь выразил надежду на личную встречу с Владимиром Путиным. Эти заявления прозвучали на фоне возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле впервые за три года.