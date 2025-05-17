Первая официальная встреча делегаций России и Украины за последние три года состоялась 16 мая в Стамбуле. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились около двух часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.
Украинская делегация не скрывала своего нежелания общаться с РФ.
Украинская делегация с самого начала демонстрировала нежелание вести конструктивный диалог с Россией. Об этом заявил aif.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
По его словам, действия Киева накануне встречи говорят сами за себя: страна, заинтересованная в компромиссе, не прибегает к провокациям и не наносит удары беспилотниками по территории собеседника. Кроме того, политолог отметил попытки украинской стороны сорвать празднование 9 мая, что, по его мнению, также свидетельствует о нежелании вести мирный диалог.
«Задача Зеленского — не допустить продвижения в переговорном процессе, а затем обвинить Россию в срыве соглашений и продемонстрировать показную силу, делая вид, что Москва для него не существует», — подчеркнул Блохин.
«На переговорах с РФ поведение Украины было нагловато-хамовитым».
Отвечая на вопрос о профессионализме украинской делегации, Константин Блохин отметил, что дело не в уровне подготовки переговорщиков, а в отсутствии политической воли к диалогу.
«Украинская сторона глубоко интегрирована в западное сообщество, фактически уже неофициально взаимодействует с НАТО, ведет с ним полноценную коммуникацию. Опыт у них действительно колоссальный. Но вопрос не в этом. Главное — наличие политической воли и желания вести переговоры», — подчеркнул эксперт.
По его словам, уже с первого дня стало очевидно, что Киев не заинтересован в конструктивном диалоге. Он также указал на поведение украинской делегации в первые часы переговоров как на свидетельство демонстративного отношения к процессу.
«Украина, по сути, ведет себя нагловато-хамовато. Это своего рода демарш: вроде бы переговоры начинаются, а они заставляют нас ждать целый день. Это уже сигнал, что с их стороны возможны только ультимативные подходы или давление силой», — заключил политолог.
Украинская делегация общалась на русском языке во время переговоров.
Украинская делегация, прибывшая на переговоры с Россией в Стамбуле, формально имела при себе переводчика, однако на практике не прибегала к его помощи. Об этом рассказал в интервью aif.ru бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
«Они привезли с собой переводчика, но не пользовались им», — отметил он.
По словам Царева, русский язык остается повсеместно используемым на Украине, в том числе среди представителей властей и парламентариев.
«На Украине на русском языке говорят все, а на украинском — нет. У меня нет сомнений, что значительная часть украинской делегации не владеет украинским в достаточной степени», — добавил бывший нардеп.
Переговоры с Украиной стали дипломатической победой России.
Олег Царев заявил aif.ru, что переговоры между Россией и Украиной стали серьезным дипломатическим успехом Москвы и важным шагом вперед в процессе урегулирования конфликта.
«Сейчас не так важно, чем именно завершились переговоры, главное — сам факт встречи. Это уже большая победа России», — заявил он.
По словам Царева, еще недавно украинское руководство, поддерживаемое странами Запада, настаивало на невозможности любого диалога без предварительного прекращения огня. Однако, несмотря на эти заявления и угрозы санкциями, встреча все же состоялась — и именно на условиях Москвы.
«Буквально пару недель назад Зеленский говорил, что переговоры возможны только после прекращения огня. То же утверждали и европейские лидеры. Но Россия настояла на своем — и стороны сели за стол», — подчеркнул он.
Царев также отметил, что прошедшие переговоры можно считать одним из самых значимых достижений российской дипломатии за весь период конфликта.
«Это просто успех российской дипломатии. Очень большой успех. Мне трудно вспомнить такие победы за все время конфликта», — заявил он.
По итогам встречи, добавил политик, украинская сторона не только отказалась от прежних условий, но и приняла конкретное решение — в частности, по вопросу обмена пленными.
«Они утверждали, что не сядут за стол до перемирия. Но никто не встал, не хлопнул дверью — стороны отработали встречу и приняли одно конструктивное решение. Это был диалог на условиях России», — подытожил Царев.
Переговоры с Россией стали «полным фиаско» для Украины.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил aif.ru, что Украина не добилась поставленных целей на переговорах с Россией, и встреча в Турции завершилась для нее полным провалом.
По его словам, украинская сторона еще за несколько дней до переговоров настаивала на жестких условиях, включая прекращение огня и введение санкций против России, однако в итоге пошла на уступки.
Он отметил, что сам факт участия в переговорах и согласие на конкретные договоренности без выполнения заявленных требований — это поражение для Киева.
«Украина не выполнила ни одного из своих заявлений и не добилась реализации ни одного из своих пунктов. Это полный провал», — резюмировал политик.
Вслед за переговорами в Турции возможна встреча Путина и Трампа.
Прошедшие переговоры между Россией и Украиной в Турции могут стать отправной точкой для дальнейшего диалога, считает Олег Царев. В беседе с aif.ru он выразил уверенность, что дипломатический процесс будет продолжен.
«Уверен, что это только первые переговоры. Будут еще, какое-то количество встреч точно состоится», — отметил он.
Кроме того, Царев предположил, что на следующем этапе возможна встреча на более высоком уровне — между лидером России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
«Думаю, нам надо готовиться к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа», — заключил политик.