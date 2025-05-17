Полный провал Киева: эксперты оценили результаты встречи России и Украины

По его словам, действия Киева накануне встречи говорят сами за себя: страна, заинтересованная в компромиссе, не прибегает к провокациям и не наносит удары беспилотниками по территории собеседника. Кроме того, политолог отметил попытки украинской стороны сорвать празднование 9 мая, что, по его мнению, также свидетельствует о нежелании вести мирный диалог.