В Боливии для разгона сторонников экс-президента применили слезоточивый газ

Эво Моралес был президентом Боливии с 2006 года. В 2019 году он вступил в должность главы государства в четвертый раз подряд, но менее чем через месяц ушел в отставку на фоне массовых протестов. Минюст Боливии выдал ордер на арест Эво Моралеса, после чего тот уехал в Мексику. Политик вернулся в страну через год, когда к власти пришел его сторонник Луис Арсе.