На саммите в Албании Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом показали разные эмоции и поведение. Опрошенные aif.ru эксперты, изучив кадры со встречи, рассказали, что пытались скрыть глава киевского режима и европейские лидеры.
Зеленский недоволен и преисполнен высокомерием.
Зеленский демонстрировал подчеркнутое превосходство и уверенность в своей исключительности, заявил aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов. По его словам, мимика и поведение главы киевского режима свидетельствовали о том, что он воспринимает встречу не как диалог равных, а как некий спектакль, в котором он является режиссером и критиком одновременно.
«Искусственно бодр, тратит время легко — для него это часть шоу», — отметил собеседник издания.
Эксперт также добавил, что поведение Зеленского показывает его четкое понимание необходимости отыграть политическую роль до конца. Причем, независимо от реальных результатов встречи.
Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко рассказал aif.ru, что Зеленский был чем-то сильно недоволен во время телефонного разговора с Трампом. При этом у него еще наблюдается легкое неприятие.
«Зеленский то ли что-то говорит, то ли это еще такое легкое неприятие и отвращение», — отметил эксперт.
Раздраженный и «кинутый» Макрон.
По словам Панкратова, Макрон продемонстрировал признаки раздражения и разочарования. Он добавил, что поза французского лидера напоминала «позу перед прыжком», что может свидетельствовать о внутренней готовности к действиям и стремлении вернуть контроль. Также эксперт отметил, что президент Франции продолжает мнить себя не только «отцом Франции, но и спасителем всей Европы», отсюда и такая подчеркнутая вальяжность движений.
Физиогномист также предположил, что раздражение Макрона может быть связано с несоответствием между ожидаемыми и реальными результатами переговоров.
«Если речь идет о политической или экономической выгоде, — Макрона попросту “кинули”. Возможности переиграть нет, и это вызывает злость на собственную зависимость и отсутствие автономии», — отметил в беседе с aif.ru собеседник издания.
При этом Анищенко заметил, что на одном из снимков Макрон о чем-то сожалеет. По его словам, это очень сильно видно именно по поджатым губам и опущенным уголкам губ.
«Он тоже очень сильно напряжен», — заявил aif.ru эксперт.
Все сильно напряглись.
Выражение лиц и поведение Стармера, Мерца и Туска говорит о внутреннем напряжении, растущем раздражении и отсутствии единства среди участников, рассказал Панкратов. По его словам, польский премьер выглядел крайне раздраженным и замкнутым, что выдает его недовольство происходящим. Эксперт добавил, что он не понимает, что вообще делает на этом саммите, ему не хочется соблюдать дипломатический этикет и делать вид, будто на этой встрече действительно принимаются решения. Причем, Туск прекрасно понимает, где на самом деле все решается.
«Ему кажется, что он тратит время впустую. Об этом говорят опущенные уголки рта, поджатые губы, злой взгляд в сторону. Ему не интересны собеседники», — пояснил aif.ru эксперт.
Панкратов рассказал и о Стармере, который также выглядел напряженно, несмотря на внешнюю сдержанность. По его словам, у него напряжен лоб, что свидетельствует о том, что премьер находится в активном мыслительном процессе.
«Возможно, размышляет, как выпутаться из ситуации», — сообщил эксперт.
Собеседник издания добавил, что самым расслабленным из них всех выглядел Мерц. Однако это, по его словам, связано не с уверенностью, а с отсутствием политического веса, так как он новичок в подобных форматах.
«Прикрывает рот рукой — вероятно, чтобы не выдать ухмылку, скепсис или не сказать лишнего», — добавил Панкратов.
Анищенко также заметил на кадрах с политиками напряженность. По его словам, это хорошо видно по губам.
«Они либо завернуты вниз, либо уголки губ опущены и подбородок поджат. Туск очень сильно сосредоточен, недоволен, брови сдвинуты, закрыт двумя руками — сильный стресс, волнение. Мерц почесывает подбородок — размышляет. У Стармера тоже губы напряжены — сосредоточение, недовольство», — подчеркнул в разговоре с aif.ru профайлер.
Кроме того, Панкратов отметил, что атмосфера на саммите лидеров ЕС была напряженной и пронизанной недоверием.
«Понимание катастрофы есть, но они буквально занимаются самогипнозом, убеждая себя, что “большой брат все решит”, а сами лишь подтверждают готовность выполнять указания», — заявил aif.ru эксперт.