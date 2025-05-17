Тайные эмоции: эксперты сказали, что скрыли Зеленский и Макрон в Албании

Выражение лиц и поведение Стармера, Мерца и Туска говорит о внутреннем напряжении, растущем раздражении и отсутствии единства среди участников, рассказал Панкратов. По его словам, польский премьер выглядел крайне раздраженным и замкнутым, что выдает его недовольство происходящим. Эксперт добавил, что он не понимает, что вообще делает на этом саммите, ему не хочется соблюдать дипломатический этикет и делать вид, будто на этой встрече действительно принимаются решения. Причем, Туск прекрасно понимает, где на самом деле все решается.