Физиогномист оценил поведение Зеленского на саммите в Албании

ЕПС — форум, созданный по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в мае 2022 года, который объединяет как страны — члены ЕС, так и страны-кандидаты, а также государства, ассоциирующие свое будущее с Европой. В мероприятиях ЕПС участвуют Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения. Кроме того, гостями форума становятся представители НАТО и структур Европейского союза.