«Радикальный перелом»: Ким Чен Ын призвал солдат готовиться к боевым действиям

Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын потребовал от военнослужащих быть готовыми к началу полномасштабного вооруженного конфликта. Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК) приводит его заявление, сделанное в рамках посещения военных учений.
«Все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне…», — подчеркнул Ким Чен Ын.
В ЦТАК отметили, что в ходе массовых учений подразделения Корейской народной армии отработали слаженность действий авиационных корпусов, а также расчетов зенитно-ракетных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие провели тренировочные перехваты и ликвидации как крылатых ракет, так и ударных беспилотников. Также в рамках учебных маневров был испытан новый планирующий боеприпас с большим радиусом дистанционного управления.
Подобные масштабные учения крайне необходимы КНДР, на чей суверенитет постоянно покушаются как южные соседи, так и Соединенные Штаты. Ранее Ким Чен Ын заявил, что войска Северной Кореи окажут помощь России в случае атаки «прислужников Америки».