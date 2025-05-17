Эксперт по протоколу раскрыл провокации переговорщиков Украины в Стамбуле

В Стамбуле впервые с 2022 года прошли переговоры делегаций России и Украины, которые продлились около двух часов. Некоторые детали встречи вызвали волну обсуждений в Сети, включая одежду, в которой прибыли украинские делегаты, и их вызывающее поведение. Эти моменты aif.ru обсудил с консультантом по этикету и деловому протоколу Татьяной Николаевой и политологом-американистом Константином Блохиным.