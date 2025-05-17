Эксперт по протоколу раскрыл провокации переговорщиков Украины в Стамбуле

В Стамбуле впервые с 2022 года прошли переговоры делегаций России и Украины, которые продлились около двух часов. Некоторые детали встречи вызвали волну обсуждений в Сети, включая одежду, в которой прибыли украинские делегаты, и их вызывающее поведение. Эти моменты aif.ru обсудил с консультантом по этикету и деловому протоколу Татьяной Николаевой и политологом-американистом Константином Блохиным.
Столы на расстоянии нескольких метров ради безопасности.
Расставленные на большом расстоянии столы делегаций РФ и Украины указывают на то, что принимающая сторона должна обеспечивать безопасность, отметила Николаева.
«Вообще в обычных условиях расстояние не такое большое. Может, хозяева встречи побоялись, что оппоненты пойдут в рукопашную. Со стороны нашей делегации такого ожидать не приходится, но от украинцев принимающая сторона может ожидать чего угодно. Это (расстояние между делегациями — ред.) момент безопасности», — пояснила эксперт по этикету.
Николаева добавила, что принимающая сторона должна была исключить моменты, связанные с провокациями, поэтому рассадила делегатов из Украины и РФ на большом расстоянии друг от друга.
Пренебрежение протоколами и явка в военной форме.
Представители России прибыли на встречу в Стамбуле в строгих костюмах, тогда как украинская сторона в большинстве своем решила нарушить официальные протоколы и приехать в одежде в стиле милитари.
По мнению эксперта по этикету, таким образом делегаты из Украины решили в очередной раз заявить, что их страна воюет и ей нужна помощь Запада.
«То, что на международные и достаточно высокого уровня представительства переговоры у приличных людей принято появляться в костюмах, это понятно. А даже если кто-то хочет подчеркнуть, что его страна воюет, то на переговоры можно явиться в парадной военной форме, в конце концов», — пояснила aif.ru Николаева.
На Украине делегацию также подвергли критике за появление в военной форме.
«Ну ладно, на Украине этот “пиксель” тянут на себя, чтобы пугать граждан и легче проезжать блокпосты. А в Турции он для чего?» — задался вопросом депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Нагловато-хамоватое поведение Украины.
Киев не настроен на конструктивный диалог, это он продемонстрировал своим поведением, отметил Блохин.
«Украина, по сути, себя так нагловато-хамовато ведет. Такой некий демарш: вроде начинают переговоры, а заставляют нас их ждать целый день — это уже показатель того, что они хотят с нами говорить ультиматумами или посредством силы», — объяснил политолог.
По мнению эксперта, страна, желающая прийти к договоренностям, не стала бы так себя вести.
Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил, что РФ и Украина продолжат переговоры после обмена планами прекращения огня. Также известно, что стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000».