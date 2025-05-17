Орбан заявил, что вел переговоры с РФ и Украиной и знает, в каком случае конфликт будет урегулирован

Виктор Орбан заявил, что личные встречи членов украинской и российской делегаций «не сработают». Он считает, что пришло время для встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам венгерского премьера, он сам пытался вести переговоры с Москвой и Киевом по отдельности, но «получил отказ».