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Орбан заявил, что вел переговоры с РФ и Украиной и знает, в каком случае конфликт будет урегулирован

Орбан: Добиться соглашения по Украине можно только встречей Путина и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Днем 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Однако венгерский премьер Виктор Орбан считает, что встречи представителей от Москвы и Киева будет недостаточно. По его мнению, для подписания мирного соглашения по Украине необходимо организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает телеканал ТV2.

Виктор Орбан заявил, что личные встречи членов украинской и российской делегаций «не сработают». Он считает, что пришло время для встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам венгерского премьера, он сам пытался вести переговоры с Москвой и Киевом по отдельности, но «получил отказ».

«Дональд Трамп уже вел переговоры с Зеленским, и пришло время сесть за стол переговоров с президентом России. Если он поговорит с Владимиром Путиным, то мы сделаем большой шаг вперед и, может быть, достигнем мира», — прокомментировал ситуацию Виктор Орбан.

Кроме того, он считает, что в переговорный процесс должны вступить европейские представители. По его мнению, это неизбежно.