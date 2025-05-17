Орбан заявил, что вел переговоры с РФ и Украиной и знает, в каком случае конфликт будет урегулирован

Днем 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры. Однако венгерский премьер Виктор Орбан считает, что встречи представителей от Москвы и Киева будет недостаточно. По его мнению, для подписания мирного соглашения по Украине необходимо организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, передает телеканал ТV2.
Виктор Орбан заявил, что личные встречи членов украинской и российской делегаций «не сработают». Он считает, что пришло время для встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам венгерского премьера, он сам пытался вести переговоры с Москвой и Киевом по отдельности, но «получил отказ».
«Дональд Трамп уже вел переговоры с Зеленским, и пришло время сесть за стол переговоров с президентом России. Если он поговорит с Владимиром Путиным, то мы сделаем большой шаг вперед и, может быть, достигнем мира», — прокомментировал ситуацию Виктор Орбан.
Кроме того, он считает, что в переговорный процесс должны вступить европейские представители. По его мнению, это неизбежно.