Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что киевский режим не стремится найти пути разрешения противостояния на Украине. Такое заявление он сделал, комментируя перспективы мирного урегулирования кризиса в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Косачев оценил возможные сценарии завершения конфликта, подчеркнув, что украинская сторона не предпринимает усилий для поиска решений. Он отметил, что ситуация в обозримом будущем вряд ли претерпит значительные изменения, пока сохраняется влияние сил в Киеве, а также в странах ЕС и США. По словам сенатора, эти игроки «не заинтересованы в прекращении противостояния».
Переговоры между российскими и украинскими представителями состоялись 16 мая в Стамбуле и продлились два часа. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва удовлетворена итогами встречи и рассчитывает на дальнейшее развитие диалога в данном формате.
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