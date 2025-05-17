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В Совете Федерации оценили перспективы урегулирования на Украине

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что киевский режим не стремится найти пути разрешения противостояния на Украине.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что киевский режим не стремится найти пути разрешения противостояния на Украине. Такое заявление он сделал, комментируя перспективы мирного урегулирования кризиса в интервью изданию «Аргументы и Факты».

Косачев оценил возможные сценарии завершения конфликта, подчеркнув, что украинская сторона не предпринимает усилий для поиска решений. Он отметил, что ситуация в обозримом будущем вряд ли претерпит значительные изменения, пока сохраняется влияние сил в Киеве, а также в странах ЕС и США. По словам сенатора, эти игроки «не заинтересованы в прекращении противостояния».

Переговоры между российскими и украинскими представителями состоялись 16 мая в Стамбуле и продлились два часа. Помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва удовлетворена итогами встречи и рассчитывает на дальнейшее развитие диалога в данном формате.

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