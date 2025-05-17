В Совете Федерации оценили перспективы урегулирования на Украине

Косачев оценил возможные сценарии завершения конфликта, подчеркнув, что украинская сторона не предпринимает усилий для поиска решений. Он отметил, что ситуация в обозримом будущем вряд ли претерпит значительные изменения, пока сохраняется влияние сил в Киеве, а также в странах ЕС и США. По словам сенатора, эти игроки «не заинтересованы в прекращении противостояния».