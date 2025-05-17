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Пушилин: освобождение Славянска критически важно для ДНР

Для обеспечения жителей республики водой необходимо восстановить канал «Северский Донец — Донбасс».

Источник: Аргументы и факты

Полноценное водоснабжение Донецкой Народной Республики станет возможным лишь после освобождения Славянска и восстановления канала «Северский Донец — Донбасс». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По его словам, функционирование данного канала имеет ключевое значение для водоснабжения региона. Только после восстановления контроля над территорией можно будет говорить о стабильном обеспечении жителей водой.

Пушилин подчеркнул, что речь идет о сложном гидротехническом объекте, и восстановление потребует значительных усилий. В частности, предстоит воссоздать шесть водоподъемных насосных станций, которые были разрушены в результате боевых действий.

Ранее Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки «Восток» вглубь обороны противника и освобождении населённого пункта Вольное Поле в Донецкой Народной Республике.