Посольство РФ: Лондон стремится сорвать мирный процесс на Украине

Российское посольство в Лондоне обвинило Великобританию в попытках подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине, прокомментировав угрозы премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера о новых экономических санкциях против России.
В диппредставительстве выразили недоумение по поводу заявления Стармера о неприемлемости позиции России на переговорах в Стамбуле, подчеркнув, что Россия ведет переговоры с Украиной, а не с Великобританией.
— Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема, — цитирует вопрос дипломатического представительства РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в пятницу, 16 мая, назвал российскую позицию, изложенную на переговорах с Украиной в Стамбуле, неприемлемой. Он добавил, что в результате встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом стороны «тесно координируют ответы».
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая и длились менее двух часов. По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет проведен обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Он также отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили все возможные аспекты, включая вопрос прекращения огня, и пообещал раскрыть детали позднее.