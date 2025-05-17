Посольство РФ: Лондон стремится сорвать мирный процесс на Украине

Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая и длились менее двух часов. По итогам встречи министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет проведен обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Он также отметил, что в ходе переговоров стороны обсудили все возможные аспекты, включая вопрос прекращения огня, и пообещал раскрыть детали позднее.