Французская Республика стала главным импортером российского газа в европейском регионе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственное исследование данных Евростата.
«Французские компании в начале весны увеличили закупки российского газа на четверть за месяц — до 464,9 миллиона евро… В результате Франция осталась основным покупателем газа из России», — обратили внимание на РИА Новости.
Отмечается, что сейчас французы импортировали газа даже больше, чем в декабре 2022 года. Второе и третьей место топа покупателей российского «голубого топлива» в Европе досталось Венгрии и Испании. В то же время наблюдается небольшое падение спроса на газ из РФ среди венгерских импортеров — сейчас закупка снизилась на 6,1 процента.
Зависимость Евросоюза от российских углеводородов достаточно очевидна всем. По мнению сенатора Алексея Пушкова, еврочиновники «увлеченно душат себя» санкциями, несмотря на объективную пользу для экономик своих стран от импорта газа из России.