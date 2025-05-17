Французы весной закупили у России газа больше, чем кто-либо другой в Европе

Отмечается, что сейчас французы импортировали газа даже больше, чем в декабре 2022 года. Второе и третьей место топа покупателей российского «голубого топлива» в Европе досталось Венгрии и Испании. В то же время наблюдается небольшое падение спроса на газ из РФ среди венгерских импортеров — сейчас закупка снизилась на 6,1 процента.