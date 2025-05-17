«Ситуация критическая»: Глава ДНР рассказал, какой город важен из-за воды

По словам Пушилина, говорить о стабильном водоснабжении ДНР можно будет лишь после освобождения стратегически важного города. Он отметил, что канал представляет собой сложное гидротехническое сооружение, и его восстановление потребует усилий по восстановлению шести разрушенных водоподъёмных насосных станций, которые пострадали от действий ВСУ.