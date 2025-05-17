Проиграли дуэль: Украина потеряла половину самолетов F-16

Воздушные силы Украины 16 мая признали, что потеряли еще один истребитель F-16 «во время выполнения боевого задания». По подсчетам генерал-майора авиации, заслуженного летчика РФ Владимира Попова, это уже шестое уничтоженное воздушное судно. Aif.ru поговорил с экспертом и узнал, как его могли подбить и в чем причина роста потерь Украины.
Дуэль с БПЛА «Герань» или ракетой X-101 16 мая.
Летчик допустил, что Украина могла лишиться F-16 во время воздушной атаки РФ дронами «Герань» или крылатыми ракетами X-101.
«В условиях дуэли пилот мог, например, захотеть поразить объект пушкой или ракетой ближнего боя, но не рассчитал дистанции пуска ракеты, подхода и выхода из атаки. Осколок (БПЛА — ред.) при взрыве мог повредить двигатель или систему управления, что привело к тому, что летчик решил катапультироваться», — пояснил Попов.
Также он не исключил, что причиной потери связи ВВС Украины с воздушным судном стала плохая подготовка технического состава или же плохая подготовка пилота в целом.
ВСУ не могут подчинить себе F-16.
У украинских летчиков есть проблемы с освоением американских истребителей, так как у них не хватает времени, чтобы налетать необходимое количество часов и разобраться в особенностях управления. Они летают несколько месяцев, тогда как для того, чтобы «почувствовать машину», нужно полтора-два года, отметил генерал.
«F-16 все еще является загадкой для ВСУ и не очень подчиняется им в системе управления, так как у него есть особенности управления. Штурвал управления у него расположен на правом борту (обычно он располагается посередине — ред.), что становится камнем преткновения для физиологии человека, мы же симметричны. А это противоречие здесь может играть значительную роль, вести к задержке в принятии решения», — сказал Попов.
Кроме того, языковой барьер также является препятствием для украинских летчиков, пытающихся освоить F-16.
«Все команды об отказе, предупреждения подаются речевым информатором на английском языке. Все трафареты загораются на английском языке, что тоже является камнем преткновения в том плане, что это языковой барьер. То есть нужно осознать, перевести в мозгу все, и только потом начать действовать. Это значительно затормаживает работоспособность лётчика и принятие решения. В итоге доли секунды складываются и критическая ситуация наступает только из-за того, что пилот вовремя не смог среагировать», — отметил собеседник aif.ru.
Европа смирилась, что Украина потеряла половину F-16.
В первой партии Нидерланды поставили Украине 12 самолетов. Из них шесть уже уничтожено.
«По моим подсчетам, это шестой истребитель, который они потеряли. Нидерланды первым траншем поставили 12 истребителей, значит, 50% их уже нет», — сказал Попов.
По его мнению, у Украины не будет проблем с Европой из-за потерь дорогостоящих воздушных судов.
«Американцы и другие западные государства, которые эксплуатировали этот самолет долгое время, понимают, что нельзя от украинских пилотов ждать чего-то физически большего», — резюмировал генерал.