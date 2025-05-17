Проиграли дуэль: Украина потеряла половину самолетов F-16

«F-16 все еще является загадкой для ВСУ и не очень подчиняется им в системе управления, так как у него есть особенности управления. Штурвал управления у него расположен на правом борту (обычно он располагается посередине — ред.), что становится камнем преткновения для физиологии человека, мы же симметричны. А это противоречие здесь может играть значительную роль, вести к задержке в принятии решения», — сказал Попов.