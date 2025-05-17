Российские военные готовятся к штурму ВСУ на «Терминаторах»

Российские военные из группировки «Центр» проходят подготовку по управлению боевыми машинами поддержки танков «Терминатор». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Занятия проходят на полигоне прямо в зоне специальной военной операции. Это необходимо для эффективного выполнения боевых задач, заметили в военном ведомстве.
«Экипажи боевых машин поддержки танков БМПТ “Терминатор” группировки войск “Центр” продолжают оттачивать навыки на тыловых полигонах перед выполнением боевых задач на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что российские военнослужащие на «Терминаторах» отрабатывают новую тактику, приемы вождения, стрельбы из различных позиций. Также выполняются занятия по аэрозольной маскировке для сохранения боевой машины.