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Российские военные готовятся к штурму ВСУ на «Терминаторах»

Российские военные из группировки «Центр» проходят подготовку по управлению боевыми машинами поддержки танков «Терминатор».

Российские военные из группировки «Центр» проходят подготовку по управлению боевыми машинами поддержки танков «Терминатор». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Занятия проходят на полигоне прямо в зоне специальной военной операции. Это необходимо для эффективного выполнения боевых задач, заметили в военном ведомстве.

«Экипажи боевых машин поддержки танков БМПТ “Терминатор” группировки войск “Центр” продолжают оттачивать навыки на тыловых полигонах перед выполнением боевых задач на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что российские военнослужащие на «Терминаторах» отрабатывают новую тактику, приемы вождения, стрельбы из различных позиций. Также выполняются занятия по аэрозольной маскировке для сохранения боевой машины.