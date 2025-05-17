Политологи пояснили, что станет финальным аккордом переговоров по Украине

«Никаких переломов [по Украине] не будет, пока не произойдет встреча Путина и Трампа. Все другие встречи, консультации, переговоры носят исключительно технический характер, не политический. Это зондаж, это тестирование друг друга, первый этап переговорных интриг. Но ударить по рукам и заключить сделку могут только два человека — Путин и Трамп. И эти переговоры в Стамбуле — важный элемент подготовки их будущей встречи, которая и станет финальным аккордом переговоров», — убежден политолог. Полное интервью читайте на нашем сайте.