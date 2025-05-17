Политологи пояснили, что станет финальным аккордом переговоров по Украине

Финальным аккордом переговоров по Украине должна стать встреча Путина и Трампа, уверен политолог Серенко.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет ключевым моментом для возможного урегулирования конфликта вокруг Украины. Именно это и станет финальным аккордом переговоров. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.
«Никаких переломов [по Украине] не будет, пока не произойдет встреча Путина и Трампа. Все другие встречи, консультации, переговоры носят исключительно технический характер, не политический. Это зондаж, это тестирование друг друга, первый этап переговорных интриг. Но ударить по рукам и заключить сделку могут только два человека — Путин и Трамп. И эти переговоры в Стамбуле — важный элемент подготовки их будущей встречи, которая и станет финальным аккордом переговоров», — убежден политолог. Полное интервью читайте на нашем сайте.
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По словам Серенко, все остальные дипломатические контакты между сторонами носят лишь подготовительный, технический характер и не способны привести к принципиальным изменениям в ситуации. Он добавил, что Россия будет настаивать на своих условиях — демилитаризации и денацификации Украины. Он также обратил внимание на то, что Москва занимает выигрышную позицию на фронте и способна требовать большего.
Переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле, они стали первыми за три года. По итогу были заключены договоренности по обмену пленными. Эксперты и представители обеих сторон подчеркивали, что ключевое решение по украинскому конфликту могут принять только лидеры России и США на личной встрече, а все остальные контакты носят подготовительный характер.