Текслер: В решении экологических проблем применяем системный, последовательный подход

Важнейшая работа сегодня — в сфере обращения с отходами: «Здесь работаем по нескольким направлениям. Ликвидируем объекты, накопленного вреда — ликвидировали уже около тысячи несанкционированных свалок, и по этому показателю мы третьи в стране; создаем новую современную инфраструктуру от контейнерных площадок до комплексных объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО: в Челябинске и Снежинске в 2024 году запустили мусоросортировочные комплексы суммарной мощностью 60 тысяч тонн ТКО, закупили 1,5 тыс. контейнеров, привели нормативное состояние 750 контейнерных площадок, продолжаем внедрять раздельный сбор в наших городах, в том числе при проведении массовых мероприятий».