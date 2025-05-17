Текслер: В решении экологических проблем применяем системный, последовательный подход

В целом он посвящен обсуждению задач нацпроекта «Экологическое благополучие» и охватывает самый широкий круг вопросов: от качества воздуха и воды, переработки отходов до экологического туризма и просвещения. Главные ожидания от двухдневной интенсивной работы — это появление новых идей и выработка новых действенных мероприятий для реального улучшения экологической обстановки в регионах. Подробности — в материале АН «Доступ».
Участников Открытого экофорума приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он обозначил задачи, стоящие сегодня перед каждым субъектом страны, и подчеркнул важность системного подхода к решению экологических проблем.
«Челябинская область стала одним из активных участников нацпроекта “Экологическое благополучие”. Мы делаем это максимально системно, с охватом широкого круга участников: бизнеса, промышленных предприятий, муниципалитетов, органов власти, подрядных организаций, научного и образовательного сообщества, транспортных предприятий и предприятий энергетики. И самая важная задача — это максимально комфортная, качественная жизнь граждан. Без экологического благополучия это невозможно», — сказал глава региона.
Он добавил, что на Южном Урале в экоповестку активно включились промышленники: любые инновации внедряют обязательно с учетом не только федеральных природоохранных требований, но и регионального экостандарта, то есть требований повышенных. «В конце 2024 года в Челябинске снижение совокупного объема валовых выбросов по сравнению с 2017 годом превысило 47%. Причем по опасным загрязняющим веществам снижение составило почти 30%. В Магнитогорске эти показатели составляют соответственно 22% и 16%», — напомнил Алексей Текслер.
Кстати, в ходе нынешнего форума трем предприятиям вручен знак соответствия областному экостандарту. Награды из рук вице-губернатора Александра Козлова и главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова получили представители Южно-Уральская железная дорога, ОАО «ММК-Метиз» и Магнитогорский университет им. Г. И. Носова.
«Уже многие предприятия, крупнейшие промышленники присоединились к экостандарту, выполняют дополнительные требования, берут на себя дополнительные обязательства — а это я считаю признаком экологической ответственности бизнеса. По сути, сегодня на Южном Урале формируется институт экологической репутации бизнеса», — прокомментировал Рашид Исмаилов.
Драйвером изменений экологической направленности Алексей Текслер назвал Магнитогорск: «Магнитогорский металлургический комбинат сегодня, наверное, самое современное, а значит, и экологически чистое металлургическое предприятие. Здесь построена новая аглофабрика, модернизировано коксохимическое производство, создана система газоочистки электростали плавильных, доменных печей, а также пылеподавления. Хочу отметить и другие проекты, в первую очередь, реконструкцию газоочисток и систем водоснабжения на всех наших крупных металлургических предприятиях — это Мечел, цинковый завод и другие», — перечислил губернатор.
Он напомнил о том, что в регионе фактически создается новая модель развития экологического транспорта: в крупных городах выходят на улицы современные трамваи, троллейбусы, автобусы на природном газе, а в этом году в Магнитке будут запущены электробусы челябинского производства.
Еще один закономерный шаг — вывод промплощадок за городскую черту: «Буквально недавно мы начали остановку электродного производства Челябинского электрометаллургического комбината, делаем это по поручению нашего президента. Это мировой тренд, поэтому такая работа носит стратегический характер — для города и его экологического благополучия».
Одной из лучших практик в стране, по словам Алексея Текслера, признана внедренная на Южном Урале система экомониторинга, в которую с 2019 года интегрировали 40 постов контроля атмосферного воздуха в Челябинске и Магнитогорске. Большая работа проводится в части очистки городских водоемов: с 2019 года из Златоустовского пруда и реки Миасс в черте Челябинска извлекли почти 530 тыс. кубометров донных отложений.
Важнейшая работа сегодня — в сфере обращения с отходами: «Здесь работаем по нескольким направлениям. Ликвидируем объекты, накопленного вреда — ликвидировали уже около тысячи несанкционированных свалок, и по этому показателю мы третьи в стране; создаем новую современную инфраструктуру от контейнерных площадок до комплексных объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО: в Челябинске и Снежинске в 2024 году запустили мусоросортировочные комплексы суммарной мощностью 60 тысяч тонн ТКО, закупили 1,5 тыс. контейнеров, привели нормативное состояние 750 контейнерных площадок, продолжаем внедрять раздельный сбор в наших городах, в том числе при проведении массовых мероприятий».
За последние годы проведена рекультивация нескольких крупных свалок — в Челябинске, Магнитогорске, и Златоусте.
Кстати, о бывшей челябинской свалке: на холме, который остался после рекультивации. «Бывшая свалка стала точкой развития, предоставляющей различные возможности. Эта идея закладывается в основу всех наших экологических проектов. Там, где раньше было грязно и плохо, должно стать чисто и хорошо. Это касается любого проекта, будь то “Чистый воздух”, “Чистая вода” или проекты в сфере обращения с ТКО, например, ликвидация свалок», — рассказал Алексей Текслер.
Еще одно стратегическое направление — модернизация предприятий, использующих в своем производстве вторсырье. Так, строящийся под Миассом экотехнопарк позволит существенно нарастить общую инфраструктуру по утилизации и, как следствие, объемы переработки сырья.
Кстати, на промплощадку в Миассе уже зашел первый резидент — предприятие, которое будет производить ПЭТ-флекс из бывших в употреблении пластиковых бутылок. Из этого материала можно производить стройматериалы, тару или полиэфирные волокна для текстиля. Предполагаемая мощность предприятия на первом этапе — порядка 16 тыс. тонн ПЭТ-флекса в год.
ЗАДАЧА ПРЕЗИДЕНТА — К 2030 ГОДУ СОРТИРОВАТЬ ВСЕ.
Как отметили участники профильного круглого стола, сегодня в Челябинской области в переработку идет 14% твердых коммунальных отходов — цифра, средняя по стране. Об этом свидетельствует, в частности, исследование фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас». «По результатам исследования в 89 регионах страны фонд составил карту угроз возможности развития отрасли. Наибольшую обеспокоенность вызывает то, что самым распространенным способом размещения отходов в России остается захоронение: каждый год на свалки направляется более 85% от общего количества образованных отходов», — отметила глава фонда Татьяна Ковалева.
Она добавила, что такая модель себя исчерпала. Время и экологическая осознанность граждан XXI века требуют внедрения принципов экономики замкнутого цикла. А чтобы повысить внимание к сфере обращения с отходами, фонд «Компас» предложил включить уровень развития региональной модели экономики замкнутого цикла в сфере обращения с ТКО в список показателей, по которым оценивается эффективность деятельности глав субъектов.
Модератор круглого стола, посвященного осовремениванию обращения с отходами, зампредкомитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган озвучил предложение сделать раздельный сбор отходов обязательным для россиян. «В таком случае показатель переработки отходов будет не 14%, как сейчас, а реально достигнет 25%, а это и есть цель, которую поставил президент», — подчеркнул Александр Коган.
Открытый форум продолжится в субботу, 17 мая. На стадионе имени Е. Елесиной состоится Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», в рамках которой состоится массовый забег.