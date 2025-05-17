Мэр показал карту «большого Красноярска» после принятия муниципальной реформы

Мэр Красноярска Владислав Логинов представил обновлённую карту Красноярска, ставшую результатом обсуждаемой муниципальной реформы. В своём телеграм-канале, вечером 16 мая, Логинов опубликовал новую карту, согласно которой площадь города выросла с 379 до 1116 квадратных километров. Изменения хорошо видны на снимке — синим выделена прежняя площадь города, серым — новые территории. В состав Красноярска теперь вошли такие населённые пункты, как поселок Минино, Элита, Арейское, Дрокино, Снежница, Каменный Яр, а также Солонцы, Ермолаево и Березовка.