Мэр показал карту «большого Красноярска» после принятия муниципальной реформы

Площадь Красноярска в результате преобразований увеличилась в три раза.
Мэр Красноярска Владислав Логинов представил обновлённую карту Красноярска, ставшую результатом обсуждаемой муниципальной реформы. В своём телеграм-канале, вечером 16 мая, Логинов опубликовал новую карту, согласно которой площадь города выросла с 379 до 1116 квадратных километров. Изменения хорошо видны на снимке — синим выделена прежняя площадь города, серым — новые территории. В состав Красноярска теперь вошли такие населённые пункты, как поселок Минино, Элита, Арейское, Дрокино, Снежница, Каменный Яр, а также Солонцы, Ермолаево и Березовка.
«Теперь у нас большой Красноярск. Интересно, какое место мы займём среди городских округов России по площади?» — воодушевленно задался вопросом мэр в своём посте.
Отметим, что информация о реформе была озвучена 21 апреля. Законопроект был принят депутатами заксобрания в первом чтении 24 апреля и во втором — 15 мая. Ожидается, что закон вступит в силу 19 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что по итогу реформы вместо нынешних 472 муниципальных образований хотят оставить лишь 39 — шесть городских и 33 муниципальных округа.