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«Просто на задании»: сын командира Ефремова признался, что не принял гибель отца

Роман, сын командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова, рассказал о своем отце и том, как отреагировал на сообщение о его смерти в курском приграничье.

Роман, сын командира приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова, рассказал о своем отце и том, как отреагировал на сообщение о его смерти в курском приграничье. Подробностями он поделился в интервью «Российской газете».

«Настоящий патриот не может себе позволить остаться в стороне. Папа был таким… Не могу признать смерть отца. Для меня он жив, просто на задании, где связи нет», — откровенно ответил Роман корреспонденту «Российской газеты».

Сам он также принимает участие в специальной военной операции, так как решил последовать примеру отца. Роман добавил, что он набил татуировку со словами «Папа тут» — именно эту фразу произнес Сергей Ефремова, когда вместе с отрядом «Тигр» пришел на помощь роте сына под Угледаром.

Командир погиб 2 февраля 2025 года — он был одним из тех, кто освобождал Курскую область от оккупантов киевского режима. Сергей Ефремов был удостоен звания Героя России посмертно — его сослуживцы из «Тигра» также были отмечены почетными государственными наградами.