«Просто на задании»: сын командира Ефремова признался, что не принял гибель отца

Сам он также принимает участие в специальной военной операции, так как решил последовать примеру отца. Роман добавил, что он набил татуировку со словами «Папа тут» — именно эту фразу произнес Сергей Ефремова, когда вместе с отрядом «Тигр» пришел на помощь роте сына под Угледаром.