Белый дом раскритиковал решение Moody’s понизить рейтинг правительства США

Администрация президента США Дональда Трампа резко осудила решение рейтингового агентства Moody s Ratings понизить кредитный рейтинг американского правительства, заявив, что организация утратила доверие.
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Куша Десаи, если бы Moody s имело хоть какую-то репутацию, оно бы не оставалось в стороне в период, когда, по его мнению, происходил экономический спад за последние четыре года.
Десаи подчеркнул, что нынешняя администрация сосредоточена на восстановлении финансового порядка, включая сокращение государственных расходов, пресечение мошенничества и устранение злоупотреблений в системе. По его словам, это является приоритетом как для команды Трампа, так и для Республиканской партии в целом.
Кроме того, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг поставил под сомнение объективность Moody s, указав на возможные политические связи одного из его экономистов. Он заявил, что Марк Занди, участвовавший в подготовке анализа, связан с Бараком Обамой и Хиллари Клинтон и давно выступает против Трампа.
Ранее международное агентство Moody s Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг правительства США с наивысшего уровня AAA до AA1.