Белый дом раскритиковал решение Moody’s понизить рейтинг правительства США

Кроме того, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг поставил под сомнение объективность Moody s, указав на возможные политические связи одного из его экономистов. Он заявил, что Марк Занди, участвовавший в подготовке анализа, связан с Бараком Обамой и Хиллари Клинтон и давно выступает против Трампа.