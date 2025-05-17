Трамп: Ирану не нужна гражданская атомная энергия, у страны богатые запасы

В ходе интервью Fox News американский президент Дональд Трамп выразил скептицизм относительно обоснованности развития Ираном гражданской ядерной энергетики.
Он обратил внимание на огромные запасы углеводородов страны, которых, по его оценке, хватит на три столетия, задав риторический вопрос о целесообразности атомной программы при таких природных богатствах.
Глава Белого дома четко обозначил свою позицию относительно невозможности допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Трамп подчеркнул срочность решения этого вопроса, отметив, что ситуация может измениться кардинально в короткие сроки. По его мнению, иранская сторона проявляет заинтересованность в достижении договоренностей.
Президент США обозначил два возможных сценария развития событий — дипломатическое урегулирование или силовой вариант, отдав предпочтение первому.
«Решение будет либо насильственным, либо ненасильственным. Я бы предпочел ненасильственный», — констатировал американский лидер, подчеркнув необходимость скорейшего заключения соглашения.
Ранее Иран выразил готовность подписать ядерное соглашение с Соединёнными Штатами в обмен на отмену ограничительных мер.