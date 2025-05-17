Zeit: Зеленский боится, что Трамп откажется от посредничества в переговорах

Автор публикации подчеркивает, что судьба украинской позиции в значительной степени зависит от роли, которую Соединённые Штаты готовы сыграть в конфликте. На помощь со стороны европейских союзников Киеву рассчитывать не приходится, поскольку те ограничиваются заявлениями, не подкреплёнными конкретными действиями.