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Zeit: Зеленский боится, что Трамп откажется от посредничества в переговорах

Зеленский стремится удержать Вашингтон в переговорном процессе.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский обеспокоен возможным отказом Дональда Трампа от участия США в качестве посредника в переговорах с Россией, сообщает немецкое издание Zeit.

По данным газеты, Зеленский стремится удержать Вашингтон в переговорном процессе, поскольку на данный момент не располагает альтернативными возможностями для продвижения дипломатического урегулирования.

Автор публикации подчеркивает, что судьба украинской позиции в значительной степени зависит от роли, которую Соединённые Штаты готовы сыграть в конфликте. На помощь со стороны европейских союзников Киеву рассчитывать не приходится, поскольку те ограничиваются заявлениями, не подкреплёнными конкретными действиями.

Ранее американский президент Дональд Трамп опроверг предположения о недостаточной вовлеченности российского руководства в процесс урегулирования украинского конфликта.