Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

«Благодаря Вашему умелому руководству дружественный Казахстан сегодня успешно решает ключевые задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и комплексной модернизации политической системы. Еще более заметным становится вклад Астаны в реализацию международной повестки дня», — говорится в поздравлении.