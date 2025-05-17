«Русские всегда приходят за своим»: Мединский процитировал Бисмарка после переговоров в Стамбуле

Глава российской делегации в столице Турции также добавил, что Россия и Украина заключили договор об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Напомним, что 16 мая в стамбульском дворце Долмабахче состоялся первый за три года прямой диалог между российскими и украинскими представителями. Переговорный процесс начался в 13:40 по московскому времени и продлился около двух часов. Изначально встреча планировалась на 15 мая, однако была перенесена из-за несвоевременного прибытия украинской делегации.