«Русские всегда приходят за своим»: Мединский процитировал Бисмарка после переговоров в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский, комментируя итоги переговоров России и Украины в Стамбуле процитировал легендарного германского канцлера Отто фон Бисмарка. Так, в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Мединский рассказал, что РФ неизменно возвращает принадлежащее ей, поэтому любые попытки обмана или присвоения ее собственности заранее обречены на провал.
Мединский акцентировал, что Бисмарк, имевший дипломатический опыт работы в Санкт-Петербурге и овладевший русским языком, буквально «чувствовал и понимал Россию».
«Он всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время — рано или поздно русские всегда приходят за своим», — напомнил Мединский.
Комментируя позицию Киева о необходимости 30-дневного прекращения огня до начала переговоров, Мединский провел историческую параллель, процитировав соответствующее высказывание императора французов Наполеона Бонапарта.
«Сначала перемирие, а потом переговоры о достижении мира», — сказал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле.
Мединский также акцентировал, что военные действия ведутся в одно время с переговорным процессом.
На итоговой пресс-конференции Мединский охарактеризовал переговоры как продуктивные, подтвердив намерение Москвы продолжать контакты. Следующая встреча, по его словам, запланирована на период после подготовки сторонами своих предложений по механизму прекращения огня.
При этом Мединский заверил, что российская сторона учла предложение Киева о проведении переговоров на высшем уровне между Владимиром Путиным и киевским главарем Владимиром Зеленским.
Глава российской делегации в столице Турции также добавил, что Россия и Украина заключили договор об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Напомним, что 16 мая в стамбульском дворце Долмабахче состоялся первый за три года прямой диалог между российскими и украинскими представителями. Переговорный процесс начался в 13:40 по московскому времени и продлился около двух часов. Изначально встреча планировалась на 15 мая, однако была перенесена из-за несвоевременного прибытия украинской делегации.
Накануне KP.RU объяснил результаты долгожданных переговоров российской и украинской сторон в Стамбуле.