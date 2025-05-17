Марочко: Киев на фоне переговоров в Стамбуле усилил удары по ЛНР

Эксперт связывает эту тенденцию с намерением киевского руководства сорвать переговорный процесс. В течение недели под обстрелы попали не только населенные пункты, но и столица республики. В частности, 13 мая удар украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу в Луганске привел к гибели двух российских спасателей и ранению еще 15 человек.