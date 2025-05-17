По данным военного эксперта Андрея Марочко, с началом российско-украинских переговоров в Стамбуле Вооруженные силы Украины значительно усилили обстрелы территории Луганской Народной Республики. Как отмечает специалист, если до мирных инициатив атаки носили менее интенсивный характер, то сейчас наблюдается их явная эскалация.
Эксперт связывает эту тенденцию с намерением киевского руководства сорвать переговорный процесс. В течение недели под обстрелы попали не только населенные пункты, но и столица республики. В частности, 13 мая удар украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу в Луганске привел к гибели двух российских спасателей и ранению еще 15 человек.
По словам Марочко, спокойных участков на линии передовой в ЛНР в последние дни практически не наблюдается. Поступающая информация свидетельствует о значительной активизации противника на всех направлениях, что подтверждает намерение украинской стороны дестабилизировать ситуацию в разгар дипломатических переговоров.
Ранее стало известно, что украинские войска на протяжении всей недели предпринимали попытки выявить уязвимые участки в обороне российских сил в районе Сумской области.