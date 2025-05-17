Ультимативное требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца к России о прекращении огня на Украине свидетельствует о бессилии Берлина. Такое мнение выразил швейцарский историк Роланд Попп в беседе с изданием Berliner Zeitung.
«В первую очередь, это демонстрация неспособности. России снова угрожают санкциями… Берлину пора осознать, что в Москве больше не относятся серьезно к таким заявлениям», — отметил эксперт.
Он добавил, что Мерц, угрожая поставками крылатых ракет Taurus, перешёл допустимые границы. «Теперь он оказался в сложной ситуации», — подчеркнул историк, указав, что подобные системы следует использовать исключительно для обороны Германии, а не передавать третьим странам.
На прошлой неделе Мерц пригрозил Москве ограничительными мерами в случае отказа от «перемирия», несмотря на многократные нарушения договорённостей со стороны Киева, который до сих пор официально запрещает переговоры с Россией. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ультиматумы в адрес РФ неприемлемы и бесперспективны.
Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямой диалог без предварительных требований. Он акцентировал, что не исключает возможности достижения стабильного прекращения огня при условии соблюдения Киевом договорённостей.
Переговоры, прошедшие в пятницу, длились около двух часов. Помощник президента Владимир Мединский, глава российской делегации, анонсировал масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Стороны согласовали представление своих позиций по будущему перемирию. Украина инициировала проведение саммита лидеров двух стран, что было учтено Москвой. Мединский подтвердил готовность России продолжать диалог.