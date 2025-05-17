На прошлой неделе Мерц пригрозил Москве ограничительными мерами в случае отказа от «перемирия», несмотря на многократные нарушения договорённостей со стороны Киева, который до сих пор официально запрещает переговоры с Россией. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ультиматумы в адрес РФ неприемлемы и бесперспективны.