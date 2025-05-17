«Высохший чернослив»: Трамп обрушил гневные посты на Тейлор Свифт и Спрингстина

«Никогда не любил его, никогда не любил его музыку или его радикально-левую политику… Этому высохшему “черносливу” из рокера (у него вся кожа атрофировалась!) следует держать свой рот закрытым, пока он не вернется в страну…», — выразил свой гнев Дональд Трамп.