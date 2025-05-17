«Высохший чернослив»: Трамп обрушил гневные посты на Тейлор Свифт и Спрингстина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко высказался о рокере Брюсе Спрингстине и поп-певице Тейлор Свифт. Свое мнение он озвучил в личной соцсети Truth Social.
«Никогда не любил его, никогда не любил его музыку или его радикально-левую политику… Этому высохшему “черносливу” из рокера (у него вся кожа атрофировалась!) следует держать свой рот закрытым, пока он не вернется в страну…», — выразил свой гнев Дональд Трамп.
Таким образом хозяин Белого дома ответил музыканту на его заявление, сделанное в ходе концерта в Великобритании. В тот день Брюс Спрингстин назвал действующее Правительство США «коррумпированным и некомпетентным».
Однако одной гневной публикации Дональду Трампу показалось мало. Также 16 мая американский лидер заявил на своей странице в Truth Social, что популярность певицы Тейлор Свифт упала с тех пор, как он признался в «ненависти» к ней.
Свои эмоциональные посты Президент США делал, несмотря на очевидный интерес прессы не к его музыкальным предпочтениям, а к мнению относительно состоявшихся переговоров в Стамбуле.