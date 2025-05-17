Российские войска планомерно и методично продолжают выполнять поставленную задачу в Сумской области — создают полосу безопасности ради сокращения числа обстрелов приграничья со стороны укронацистов. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Ситуация в Сумской области развивается динамично. Могу сказать, что наши войска не сидят на месте. В некоторых районах уже создается буферная зона, о которой говорил Владимир Путин», — отметил он.
Марочко добавил, что боевая работа по формированию полосы безопасности будет продолжаться до полного ее формирования. По его мнению, войска должны обеспечить полную защищенность от вражеских атак на мирных территориях.
Эксперт отмечал, что ради безопасности Курской области буферная зона должна протираться не менее чем на 60 километров от границы. Это существенно сократит количество обстрелов мирных граждан.
Ранее «МК» писал, что украинские националисты потратили целую неделю, чтобы попытаться найти слабые места в российской обороне в Сумской области.