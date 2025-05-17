Помощник российского лидера Владимир Мединский выступил на лекции в программе «Рассказы из русской истории». Он обратился к первопричинам передачи Крыма Украине в 1954 году. Помощник президента России напомнил, что в это время отмечался юбилей Переяславской рады. Праздновали ее 300-летие. Владимир Мединский отметил юбилейную дату как одну из причин становления Крыма украинским. Его речь транслировал телеканал «Соловьев.Live».
Помощник президента РФ, помимо прочего, напомнил, что в 1953 году расстреляли партийного деятеля СССР Лаврентия Берия. В связи с этим бывший глава Союзного Государства Никита Хрущев, как никогда, нуждался в голосах. Особенно значимы были украинские отклики. Наиболее подходящим поводом для сбора голосов и, соответственно, передачи Крыма, который, по словам Владимира Мединского, нашел Никита Хрущев, стала уже названная годовщина Переяславской рады.
«Он на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК. Всё это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс — всё галиматья. Причина — голоса, личная власть», — уточнил помощник главы государства.
Владимир Мединский уточнил, что в передаче Крыма Украине был заинтересован не только Никита Хрущев. По мнению помощника российского лидера, некая «группа лиц» также надеялась на сделку по полуострову.
Владимир Мединский подчеркнул, что территории могли распределяться между субъектами внутри государства. В случае с Крымским полуостровом, продолжил он, решения исходили от центральных властей.
Возвращаясь в настоящее время, важно отметить, что Владимир Мединский возглавил делегацию на переговорах с украинской стороной. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле. Помощник главы государства заявил, что Москва удовлетворена результатом переговоров. Он сообщил, что Украине и России удалось добиться успехов. Так, стороны договорились о крупном обмене пленными по формуле 1000 на 1000.
Помимо прочего, он уточнил, что о соглашениях исключительно в условиях перемирия говорят только не знающие историю люди. Москва не пошла на сделку с Киевом о 30-дневном прекращении огня.