Мединский напомнил, как Крым оказался украинским в 1954 году: зачем Хрущев передал полуостров

Помощник президента РФ, помимо прочего, напомнил, что в 1953 году расстреляли партийного деятеля СССР Лаврентия Берия. В связи с этим бывший глава Союзного Государства Никита Хрущев, как никогда, нуждался в голосах. Особенно значимы были украинские отклики. Наиболее подходящим поводом для сбора голосов и, соответственно, передачи Крыма, который, по словам Владимира Мединского, нашел Никита Хрущев, стала уже названная годовщина Переяславской рады.