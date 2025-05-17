Telegraph: в Киеве теряют сон из-за возможной встречи Трампа и Путина

В Киеве теряют сон из-за опасений возможной встречи президентов РФ и Соединенных Штатов, пишет британская газета The Telegraph в материале под названием «Встреча Трампа с Путиным — худший кошмар для Украины».
По версии издания, украинские власти опасаются, что в ходе встречи лидеров РФ и США без посредников глава Белого дома Дональд Трамп согласится на сделку, которую затем преподнесут Киеву как свершившийся факт.
Ранее Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуется его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома допустил возможность такой встречи в ближайшие недели. В Кремле в связи с заявлением Трампа отметили, что встреча глав РФ и США требует длительной напряженной подготовки.