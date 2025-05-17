Telegraph: в Киеве теряют сон из-за возможной встречи Трампа и Путина

Ранее Трамп заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуется его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома допустил возможность такой встречи в ближайшие недели. В Кремле в связи с заявлением Трампа отметили, что встреча глав РФ и США требует длительной напряженной подготовки.