Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассматривают ли в России инициативу по закреплению 31 декабря как выходного дня: ответ главы Минтруда Котякова

Котяков: Правительство и Госдума не обсуждают закрепление 31 декабря выходным.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда Антон Котяков сообщил, что в настоящее время в Госдуме и правительстве не рассматриваются инициативы о законодательном закреплении 31 декабря в качестве выходного дня. По его словам, для этого потребовалось бы внести изменения в действующее законодательство.

Котяков отметил, что не располагает информацией о подобных предложениях ни от депутатов, ни от членов кабинета министров. На вопрос РИА Новости о возможности инициирования такого законопроекта Минтрудом глава ведомства пояснил, что любое министерство имеет право выступить с законодательной инициативой.

Он описал стандартную процедуру: предложение сначала рассматривается на заседании правительства, а затем направляется в Госдуму. Однако в настоящее время таких инициатив не поступало ни от Минтруда, ни от других ведомств.

«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — заключил министр.

Прежде Котяков заявил, что ведомство ожидает успешного составления производственного календаря на 2026 год. По словам министра, в следующем году с распределением праздничных и выходных дней не должно возникнуть проблем, как и в текущем 2025 году.