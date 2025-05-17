Рассматривают ли в России инициативу по закреплению 31 декабря как выходного дня: ответ главы Минтруда Котякова

Министр труда Антон Котяков сообщил, что в настоящее время в Госдуме и правительстве не рассматриваются инициативы о законодательном закреплении 31 декабря в качестве выходного дня. По его словам, для этого потребовалось бы внести изменения в действующее законодательство.
Котяков отметил, что не располагает информацией о подобных предложениях ни от депутатов, ни от членов кабинета министров. На вопрос РИА Новости о возможности инициирования такого законопроекта Минтрудом глава ведомства пояснил, что любое министерство имеет право выступить с законодательной инициативой.
Он описал стандартную процедуру: предложение сначала рассматривается на заседании правительства, а затем направляется в Госдуму. Однако в настоящее время таких инициатив не поступало ни от Минтруда, ни от других ведомств.
«Я не помню, чтобы у нас были где-то — либо в Государственной думе, либо в правительстве — инициативы по этому поводу», — заключил министр.
Прежде Котяков заявил, что ведомство ожидает успешного составления производственного календаря на 2026 год. По словам министра, в следующем году с распределением праздничных и выходных дней не должно возникнуть проблем, как и в текущем 2025 году.