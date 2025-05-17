Посол Копыркин осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал заявление бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении, начальника командно-штабного института военной академии Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне попыткой надругательства над памятью воевавших против нацистской Германии.
В открытом письме, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Армении он подчеркивает, что заявления Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии вызвали в армянском народе широкое возмущение.
По словам посла, слова бывшего представителя армянского Минобороны можно расценивать исключительно как попытку осквернить память воинов.
Копыркин добавил, что особенно больно было слышать подобные высказывания от человека, возглавляющего Командно-штабной институт Военной академии Минобороны Армении, носящей имя прославленного полководца ВОВ, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.
Напомним, 9 мая Ованнисян в эфире Общественного телевидения заявил, что победа под Сталинградом не спасла Армению от турецкого вторжения.