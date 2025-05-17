Bloomberg рассказал, как Трамп озадачил ЕС на фоне переговоров в Стамбуле

Европейские чиновники «разочарованы и озадачены» постоянным изменением позиции Трампа. По словам одного из собеседников, они надеются, что последние события дадут понять американскому лидеру, что Россия «несерьезно относится к мирным переговорам» и что США должны действовать решительно.
Некоторые еще рассчитывают, что глава Белого дома исполнит угрозу ужесточить санкции против России и что он может одобрить законопроект, подготовленный сенатором Линдси Грэмом, о «сокрушительных» санкциях.
В апреле сенаторы Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) представили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение. Речь, в частности, идет о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие продукты. Грэм назвал ограничения «сокрушительными» для российской экономики. В мае он заявил, что добился широкой поддержки законопроекта со стороны сената.
Американские чиновники сказали, что решение остается за Трампом.
После переговоров России и Украины в Стамбуле
лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским созвонились с Трампом, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Хотя европейские лидеры выразили разочарование итогами переговоров в Стамбуле, неясно, удалось ли им склонить президента США к более жесткому подходу к России, отмечает Bloomberg.
Трамп в интервью Fox New вновь пригрозил, что в случае необходимости введет санкции против Москвы. Он также убежден, что без него не может быть сделки по Украине и что ему удастся спланировать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого он не исключил, что может позвонить российскому президенту. В Кремле в ответ на угрозу санкциями называли неприемлемым «язык ультиматумов для России».
16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Делегации договорились обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000» и передать друг другу предложения по прекращению огня. Украина также запросила прямые переговоры между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, Россия «приняла этот запрос к сведению».
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров называл приоритетом Киева на переговорах прекращение огня и обмен пленными. Глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что с предложением начать переговоры после перемирия могут выступать только те, кто не знает историю. «Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — пояснял он, приведя в качестве примеров вьетнамскую войну, корейскую войну и советско-финскую.