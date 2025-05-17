Bloomberg рассказал, как Трамп озадачил ЕС на фоне переговоров в Стамбуле

Трамп в интервью Fox New вновь пригрозил, что в случае необходимости введет санкции против Москвы. Он также убежден, что без него не может быть сделки по Украине и что ему удастся спланировать встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого он не исключил, что может позвонить российскому президенту. В Кремле в ответ на угрозу санкциями называли неприемлемым «язык ультиматумов для России».