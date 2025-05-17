Bloomberg: Европа расстроена из-за отказа Трампа вводить санкции против РФ

Чиновники из Европы испытывают разочарование и недоумение в связи с тем, что американский лидер Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.
4 мая президент США не исключил возможности подписания в перспективе закона о введении дополнительных ограничений в отношении РФ. Он подчеркивал, что это решение будет зависеть от действий Москвы по разрешению украинского конфликта.
«Европейские официальные лица расстроены и озадачены явными постоянными изменениями курса Трампа…. Они надеялись, что события этой недели сделают для Трампа очевидным то,… что США должны строго ответить», — говорится в публикации агентства, которое ссылается на осведомленные источники.
Некоторые европейские чиновники все еще надеются, что американский лидер сдержит свои прежние обещания о введении так называемых вторичных санкций и ограничений для банковской системы Москвы, добавили журналисты.
Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. Он допустил, что в ходе этой встречи стороны смогут достичь соглашения о прекращении огня.
В ночь на субботу Трамп заявил, что предпочел бы не вводить санкции против России.