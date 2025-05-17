Орбан назвал главное условие для заключения мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил слова госсекретаря США Марко Рубио, назвав главным условием для завершения украинского конфликта личную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в эфире телеканала ТV2.
Он уверен, что переговоров на уровне российской и украинской делегаций этот вопрос не решится. В доказательство этому он привел свой личный миротворческий опыт, когда приезжал в Москву и Киев и общался с лидерами двух государств. Но получил отказ.
«Это не сработает. Если вы надеетесь, что русские и украинцы придут к соглашению, то вы ошибаетесь. Этого не произойдет. За последние три года это могло произойти в любой день, но так и не произошло. Я сам вел с ними переговоры по отдельности и получил отказ», — отметил он.
По его словам, если Трамп продолжит свои мирные инициативы по Украине, то шанс на заключение мира возрастет в разы. Он подчеркнул, что хозяин Белого дома уже встречался с Зеленским, теперь настало время для личных переговоров с Путиным.
Параллельно с этим Орбан призвал европейцев по примеру американцев начать диалог с Россией. И назвал это неизбежностью. Причем, в этом вопросе должны проявить решимость ведущие страны ЕС — Германия и Франция, считает венгерский премьер.