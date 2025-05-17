Орбан назвал главное условие для заключения мира на Украине

«Это не сработает. Если вы надеетесь, что русские и украинцы придут к соглашению, то вы ошибаетесь. Этого не произойдет. За последние три года это могло произойти в любой день, но так и не произошло. Я сам вел с ними переговоры по отдельности и получил отказ», — отметил он.