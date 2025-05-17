Штурмовик признался, что ВСУ впадают в панику из-за плохой боевой подготовки

Как отметил наводчик в ходе беседы с ТАСС, подобная яркая реакция связана с неспособностью радикалов ВСУ находиться в условиях реального боестолкновения. Он добавил, что чаще всего пособники киевского режима просто пытаются сбежать от российских военнослужащих.