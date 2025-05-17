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Штурмовик признался, что ВСУ впадают в панику из-за плохой боевой подготовки

Наводчик штурмовой роты группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным «Сапоги» сообщил, как именно киевские боевики ведут себя при встрече с его сослуживцами.

Наводчик штурмовой роты группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным «Сапоги» сообщил, как именно киевские боевики ведут себя при встрече с его сослуживцами. Подробностями военнослужащий поделился с ТАСС.

«…Когда нас видят, у них уже начинается паника», — признался боец «Сапоги».

Как отметил наводчик в ходе беседы с ТАСС, подобная яркая реакция связана с неспособностью радикалов ВСУ находиться в условиях реального боестолкновения. Он добавил, что чаще всего пособники киевского режима просто пытаются сбежать от российских военнослужащих.

В какой-то степени можно понять ужас попавших на фронт радикалов ВСУ, ведь солдаты ВС России улучшают свое тактическое и техническое превосходство практически ежедневно. Ранее стало известно, что специалисты «Центра» начали подготовку к применению новых боевых машин «Терминатор» для эффективной поддержки танковых подразделений.