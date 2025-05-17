Сенаторы США требуют усилить санкции против России после переговоров в Стамбуле

Внесенный сенаторами 1 апреля законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и стран, продолжающих с ней торговлю. В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500% на импорт из государств, закупающих российские энергоносители и сырье — нефть, газ, уран. Документ поддержали около 70 сенаторов и 30 членов палаты представителей, однако дата голосования до сих пор не определена.