Ким Чен Ын провёл учения ВВС КНДР по нападению и защите от беспилотников

В ходе учений, которые проходили под его руководством, северокорейские авиаотряды отрабатывали навыки поиска и уничтожения целей, а зенитно-ракетные подразделения — защиту от крылатых ракет и дронов-камикадзе. Также были проведены испытания новой управляемой бомбы. Учения прошли с участием высокопоставленных военных чинов, включая главного советника по военной политике и командующего ВВС КНА.