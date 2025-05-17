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Ким Чен Ын провёл учения ВВС КНДР по нападению и защите от беспилотников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 15 мая провёл масштабные учения Военно-воздушных сил страны, сосредоточившись на нападении и противовоздушной обороне, включая защиту от дронов. По информации Центрального телеграфного агентства, во время своего визита в авиаполк 1-й гвардейской военно-воздушной дивизии Ким призвал армию быть в полной боевой готовности.

Источник: Life.ru

«Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что все военнослужащие ВВС с несравненной доблестью и героическим боевым духом будут надёжно защищать безопасность воздушного пространства нашего государства», — сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул важность подготовки и повышения боевой эффективности систем противовоздушной обороны и авиационных вооружений. Он отметил, что успех в войне определяется на поле военных учений, и все подразделения должны быть готовы к любым сценариям.

В ходе учений, которые проходили под его руководством, северокорейские авиаотряды отрабатывали навыки поиска и уничтожения целей, а зенитно-ракетные подразделения — защиту от крылатых ракет и дронов-камикадзе. Также были проведены испытания новой управляемой бомбы. Учения прошли с участием высокопоставленных военных чинов, включая главного советника по военной политике и командующего ВВС КНА.

Лидер КНДР заявил, что такие учения крайне полезны для подготовки пилотов к современным воздушным боям. Он также заслушал доклады о разработке новых авиационных вооружений и поставил перед армией важные задачи по созданию систем ПВО нового поколения.

«Военно-воздушные силы выразили твёрдую решимость всесторонне укрепить способность к ведению авиационных операций и боевых действий под высоко поднятым лозунгом “Мы ожидаем только приказ партии на вылет!” — добавили в ЦТАК.

Ранее Ким Чен Ын обещал «с радостью и без сомнений» отправить войска на помощь России. Северокорейские военные будут помогать российской армии в случае нападения «приспешников Запада» на страну.