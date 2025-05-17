Владимир Зеленский просчитался, положившись на буффонаду в переговорах с Россией в Турции, пишет газета Público.
Авторы публикации отмечают, что Киев продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде Зеленского. Она имела большой успех в Европе, но в России у нее нет ни намека на успех.
Подчеркивается, что переговорная стратегия Киева провалилась, так как украинская сторона не учла, что Москва применяет сложную дипломатию.
Встреча России и Украины в Стамбуле прошла 16 мая. Комментируя ее итоги, президент США Дональд Трамп заявил, что у Зеленского нет сильных аргументов в переговорном процессе по урегулированию конфликта.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал состоявшиеся переговоры значимым достижением российской дипломатии.