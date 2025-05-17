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Público: Зеленский просчитался, положившись на буффонаду в переговорах с РФ

Украина зря положилась на дипломатию, основанную на буффонаде Зеленского, в дипломатии с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский просчитался, положившись на буффонаду в переговорах с Россией в Турции, пишет газета Público.

Авторы публикации отмечают, что Киев продемонстрировал большую недальновидность, положившись на дипломатию, основанную на буффонаде Зеленского. Она имела большой успех в Европе, но в России у нее нет ни намека на успех.

Подчеркивается, что переговорная стратегия Киева провалилась, так как украинская сторона не учла, что Москва применяет сложную дипломатию.

Встреча России и Украины в Стамбуле прошла 16 мая. Комментируя ее итоги, президент США Дональд Трамп заявил, что у Зеленского нет сильных аргументов в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал состоявшиеся переговоры значимым достижением российской дипломатии.